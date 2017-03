Oberndorf a. N. Neuer Pfarrer für Oberndorf

Von 2008 bis 2016 war Schwer als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Jakobsbrunnen Nürtingen eingesetzt und amtierte in dieser Zeit über sechs Jahre als stellvertretender Dekan des Dekanats Esslingen-Nürtingen. Derzeit kümmert er sich in der Seelsorgeeinheit Rottenburg um die Einführung der indischen Karmelitenpatres am Wallfahrtsort Kloster Weggental.

Zur Seelsorgeeinheit Raum Oberndorf gehören die Gemeinden St. Michael in Oberndorf, St. Silvester in Altoberndorf, St. Urban in Beffendorf, St. Mauritius in Bochingen, St. Remigius in Epfendorf, St. Michael in Harthausen, St. Otmar in Hochmössingen sowie Mariä Heimsuchung in Talhausen.