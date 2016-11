Oberndorf a. N. Neuer Glaube, neue Heimat, neuer Job

Oberndorf. Der 29-jährige Ashkan Maham flüchtete vor zwei Jahren aus Teheran. Beim Messgerätekonzern Mitutoyo auf dem Lindenhof absolviert er jetzt ein Praktikum im IT-Bereich.

Sein Abitur hat Ashkan Maham in Teheran gemacht. Seine Stärken liegen im Elektronik- und Informatikbereich. Als gebürtiger Moslem konnte er sich in seiner Heimat aber nicht mit dem muslimischen Glauben, der auch in seinem Elternhaus nicht praktiziert wurde, identifizieren. "Ich bin dann zum Christentum übergetreten", erklärt der heute überzeugte Christ. Da der Übertritt vom Islam zum Christentum in seiner Heimat verfolgt wird, floh er aus Teheran. Zunächst versuchte er in Malaysia Fuß zu fassen.

Doch die Einberufung zum Wehrdienst machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Er flüchtete nach Deutschland, um seinen Traum, ein Studium im IT-Bereich zu verwirklichen. Eine große Chance sieht Ashkan Maham jetzt in seinem vierwöchigen Praktikum bei der Entwicklungsabteilung von Mitutoyo. Erstmals hatte die Firma einem Flüchtling, der eine Aufenthaltsgestattung zur Durchführung eines Asylverfahrens besitzt, diese Chance geboten. Während seines Deutschkurses beim Bildungszentrum Vatter in Villingen-Schwenningen hatte der junge Teheraner von der Auditierung als Attraktiver Arbeitgeber der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg gehört und sich gleich für ein Praktikum beworben.