Oberndorf a. N. Neue Schilder begrüßen Gäste

Allerdings fanden die landauf, landab üblichen blumenbeschmückten "Willkommenstafeln" weder bei der Stadtverwaltung noch beim Tourismusverein großen Zuspruch. Die Verwaltung sprach sich vielmehr für eine moderne Beschilderung aus, die neben der allgemeinen Begrüßung auch aktuelle Informationen bietet.

Dies ist mit den beiden nun beschafften Pylonen gelungen, so die Stadt. Die Besucher der Stadt werden zum einen von der Autobahn kommend vor der Hochbrücke an der Einmündung zur Neckarstraße in drei Sprachen begrüßt. Selbiges erfolgt nach der Wasserfallbrücke bei der Abzweigung in Richtung Stockbrunnen.

Die Pylone sind mit zwei Einschubleisten versehen, so dass darauf immer auf aktuelle Veranstaltungen in der Stadt hingewiesen werden kann. Auch für Vereine besteht die Möglichkeit, an dieser Stelle für ihre Feste zu werben. Die bedruckten Einschubleisten können über das Kulturamt der Stadt bestellt werden. Hierfür ist dem Kulturamt allerdings eine geeignete Vorlage zur Verfügung zu stellen. Sukzessive sollen in den nächsten Jahren weitere Begrüßungspylone auch in den Ortsteilen folgen. Die Standorte stehen derzeit allerdings noch nicht fest.