Oberndorf a. N. Neue Kurse für angehende Imker starten

Oberndorf. Wer sich für Honig- und Wildbienen interessiert, ist dazu eingeladen, heißt es in der Mitteilung. Ab zwölf Jahren kann sich jeder über das Leben der für die Bestäubung so wichtigen Bienen zunächst einmal informieren. Der Fachberater Imkerei am Regierungspräsidium Freiburg, Bruno Binder-Köllhofer, wird am kommenden Montag, 20. Februar, im Gasthaus Traube in Beffendorf die Grundlagen der Anfänger-Lehrgänge erläutern. Außerdem stehen erfahrene Imker des örtlichen Imkervereins für Auskünfte bereit.