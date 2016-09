Oberndorf. "Musik kann man sein ganzes Leben machen; man darf nur nicht vergessen, damit anzufangen." – unter diesem Motto beginnen die neuen Kurse an der Karg-Elert-Musikschule. Für jedes Alter ist das passende Angebot dabei: von den Musikmäusen (ab zwölf Monate) über die musikalische Früherziehung, den musikalischen Grundunterricht mit der Blockflöte bis hin zu den Instrumentalfächern wie Geige, Gitarre, Klavier, Cello, Blasinstrumente wie Querflöte oder Klarinette sowie die Möglichkeit, in einem Ensemble zu spielen. Des Weiteren bietet die Musikschule auch Musiktheorie- und Gehörbildungskurse an. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 07423/68 66, per E-Mail an info@musikschule-oberndorf-sulz.de oder im Internet unter www.musikschule-oberndorf-sulz.de.