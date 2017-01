Oberndorf a. N. Narro und Gäste erfolgreich aufgetaut

Für musikalische Unterhaltung sorgten die "Schwarzwald Buam". Der gebürtige Hochmössinger Stefan Baron und Ex-Lindenhöfler Ralf Penz schickten in einem ersten Stimmungstest Präsident Krämer mit dem Schellenbaum zur Polonaise durch den Saal. Gleich drei Hochmössinger Tanzformationen konnte Ehren-Elferrat Peter Eger im Laufe des Abends ankündigen. Die Teeniegarde zeigte bei "Men in Black", dass sie trotz schwarzer Mäntel und Sonnenbrillen keineswegs cool, sondern schon richtig heiß auf die Fasnet sind. In Begleitung eines Gentleman und an Charme nicht zu überbieten waren die sechs Damen von "The Wanted". "Cold as Ice" war nur der Musiktitel.

Zum krönenden Abschluss des Programms wirbelte die Große Garde mit Tarzan, Jane und einer ganzen Affenbande im Mini-Musical über die Bühne. Zuvor hatten weitere Showtänze die Stimmung angeheizt. "Very Scottish" erfüllte die Bochinger Garde höchste Ansprüche an Choreografie und Ausstattung. Die Zauberinnen der Zunftgarde Waldmössingen begeisterten mit einem temporeichen Tanz um die Wahrsagekugel.

Zu einem wahren Höhenflug hob die Mühlheimer Garde mit ihrem unsterblichen Feuervogel ab. Bei ihrem Auftritt bauten die jungen Damen wieselflink eine menschliche Pyramide nach der anderen und brachten den Saal förmlich zum Kochen. Mit "Grottawasser" von der Bar und Stimmungshits von den "Schwarzwald Buam" konnte bis lange nach Mitternacht getanzt und gefeiert werden.