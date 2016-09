Oberndorf a. N. Narrentag in Rottweil wirft Schatten voraus

Für die Anmeldung müssen folgende Angaben gemacht werden: Name und Mitgliedsnummer, Typ und Nummer des abgenommenen Narrenkleides, Sprungteilnahme am Samstag, Sonntag oder an beiden Terminen sowie gewünschte Busfahrt am Samstag und/oder Sonntag. Bei der Anmeldung sind auch alle anfallenden Kosten zu bezahlen.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt pauschal 40 Euro und beinhaltet das gesamte Auswurfmaterial, die Teilnehmerplakette, die auch zum Pendelbusverkehr innerhalb Rottweils berechtigt, das Informationsmaterial, die Security, die den Standort bewacht, in dem die Narrenkleider über Nacht aufbewahrt werden können und nicht zuletzt auch die Kosten, die durch die Musikkapellen entstehen, die den Oberndorfer Teil des Umzuges begleiten.

Die Narrenzunft Oberndorf bietet auch wieder an beiden Tagen einen Bustransfer nach Rottweil an. So kann wahlweise am Samstag ( 9.30 Uhr zum Stellen des Narrenbaums oder 14.30 Uhr zum Umzug) und Sonntag (8.30 Uhr zur Narrenmesse oder 9.30 Uhr zum Umzug) gebucht werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fährt stündlich ein Pendelbus nach Oberndorf zurück, auch dieser ist im Busticket inbegriffen. Gleiches gilt für die Rückfahrt am Sonntag, die gemeinsam nach Ende des Umzugs erfolgt. Die Fahrkarte (voraussichtlich zehn Euro) zur Nutzung des Bustransfers ist ausschließlich den aktiven Narren vorbehalten, es können also keine Zuschauer mitgenommen werden.

Das Busangebot empfiehlt sich

Aufgrund der weiträumigen Absperrungen der Innenstadt Rottweils und des beschränkten Parkangebots rät der Elferrat seinen Narren, das Busangebot anzunehmen. Die Busfahrkarte kann bei der Anmeldung zum Narrentag erworben werden. Der Anmeldevorgang wird in der Narrenstube im alten Rathaus an verschiedenen Stationen abgewickelt. Zunächst werden die Anmeldeformulare ausgegeben und vom Teilnehmer ausgefüllt, danach werden die Mitgliedschaft überprüft und der Teilnehmerbeitrag sowie, falls gewünscht, der Bustransfer kassiert. Im Anschluss wird die Anmeldebestätigung ausgegeben. Am Freitag, 11. November, werden im Rahmen des Informationsabends abschließend alle Unterlagen zum Narrentag ausgegeben.