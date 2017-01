Was ein richtiger Oberndorfer Schantle ist, der trägt sein Kleid mit Stolz. Zumal, wenn er bei den Rottweilern zu Gast ist. Da will er natürlich eine besonders gute Figur abgeben. Deshalb hat er zur Feier des Narrentags eigens seine beste Maske angelegt – seinen Heuler. Wenn die Viererbund-Zünfte zusammenkommen, geht’s eng her. Und im Gedränge fällt eine Zuschauerin auf ihn und seine gute Maske zu Boden. Dem seltenen Stück ist zwar nichts passiert. Aber sein grünes Hütle ist ihm abgekracht. So muss er schweren Herzens dem Fotografen der Deutschen Presse-Agentur einen (Schantle-)Korb geben. Und auf dem dpa-Foto mit Viererbund-Motiv, das gestern so viele Zeitungen im Ländle abdruckten, ist nun ein warziger Kollege zu sehen. Denn ohne Hütle – also "halbnackt" – geht ein Schantle, der etwas auf sich hält, nicht aufs Bild. Das lässt seine Narrenehre nicht zu.