Oberndorf a. N. Narren suchen einen Beigeordneten

Sie hatten gleich eine Riesengeschichte zu berichten, in der es hochdramatisch zuging: Ein angehender Vater eines Zwillingspärchens feiert schon mal mit Freunden voraus. Doch am Samstagnachmittag stellt seine Frau fest: "’s goht los." Die Schilderung des Weges bis zur Ankunft in einer Klinik in Tübingen war äußerst amüsant.

Die Story, wie "Störfried" Schwanzer bei einer AfD-Veranstaltung seine Meinung äußerte, endete mit dem Refrain "G’schwätz, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Ordner fort". Eine gesungene Ehrung für die "Würschtles-Rita" durfte natürlich nicht fehlten. Ihr wurde das "Original Oberndorfer Schantle-Prädikat" verliehen: "Die beste Wurst von hier."

Größere Vorbereitungen, natürlich unter Mitwirkung zweier Gäste, erforderte das Aufsagen der "Zuber"-Schantle. Den Schramberger Bach-na-Fahrer-Spruch erweiterten die Oberndorfer Schantle um die Zeile "In d’r Stadt kannsch dir bald nix mehr bsorga".

Auch ein Dr. med. sei von einer Geschäftschließung fundamental betroffen gewesen, indem bei ihm der Blutcoffeinwert auf einen lebensbedrohenden Wert abgesunken sei. Heulend sah ein Narr den Schantlesonntag – weil immer weniger Lokale geöffnet seien – "da Bach na" gehen, werde dieser nicht reformiert. Der Vorschlag war, dass die Schantle sich je in eine verbliebene Wirtschaft setzen und die Leute vorbeikommen. Den Fahrdienst für den Shutt­leverkehr könnten die "Grünkappen" übernehmen.

Die folgenden vier Gesellen stellten gleich fest, dass sie nicht mehr die Jüngsten sind, und sie berichteten über einen nicht ganz geglückten Fassanstich des Bürgermeisters. Die Straßenbaustelle in der Oberstadt hat nach ihrer Meinung einen Dr. med. dent. (R) in der Oberstadt dazu bewogen, unübersehbare Bildschirme zu Reklamezwecken anzubringen. Natürlich waren die "Tütle" des HGVs Objekt närrischer Betrachtung. Doch nach einem Schantle-Schnelltest auf nassem Boden kullerten die eingetüteten Orangen auf den Boden, sodass die Empfehlung ausgegeben wurde, doch auf Stofftaschen auszuweichen.

Was hat ein Büstenhalter an einer Wurstangel zu suchen? Zwei Schantle sorgten für Aufklärung. Zunächst befassten sich die beiden aber mit der Schilderung, welche Schwierigkeiten das "Klärle vom Putzgeschwader" bei der Anschaffung eines neuen Sofas hatte. Dass die Lieferung des Sofas nur unter Zuhilfenahme eines Fensterbauers erfolgen konnte, verteuerte das neue Möbel ganz erheblich. Dass bei einer Reinigungsaktion in einer Arztpraxis ein frauenloser BH gefunden wurde, der auch niemandem aus dem Personal zuzuordnen war, veranlasste den Schantle zu der Frage: "Gehört der jemandem von euch?" Fast rührend erscheint die Geschichte einer Moni, die trotz Verwendung feinster Zutaten, an den Salat nie den rechten Geschmack bekommen konnte. Man soll Walnussöl halt nicht mit Walnusslikör verwechseln.

Vier Schantle, alle mit verschiedenen Kopfbedeckungen, hielten nicht lange hinter dem Berg. Dass es neben dem Seniorenturnen jetzt auch eine Kletterabteilung gibt, fanden sie bemerkenswert. Auf der Toilette festzusitzen, weil die Türklinke abgebrochen ist, das ist peinlich. Die körperlich-gymnastische Leistung, sich zu befreien und die Darstellung dieses Vorhabens durch diese Schantle waren allemal Kunststücke.

Vertrackt ist es, wenn es in einem Supermarkt zwei Möglichkeiten gibt, größere Menge Fleischkäse zu bestellen, und der Abholer nicht haargenau informiert wird, bei welchem Verkaufsstand geordert wurde. Überboten wurde dieses Missgeschick noch durch das konfliktbeladene Zusammentreffen reifer Mensch mit moderner Technik. Klingelte doch bei einer Bewohnerin in der Fidel-Feederle-Straße mehrfach das Handy und niemand meldet sich. Da kamen der wackeren Frau Bedenken. Anruf "unten im Kloster" – Problemanalyse durch den Polizeibeamten: "Deaktivieren Sie doch die Weckfunktion ihres Handys."

Wenn sich auch die Reihen schon gelichtet hatten – die Schantlekapelle Stadt ließ es sich nicht nehmen, im Don-Bosco-Haus den Schlusspunkt zu setzen. Mit Narrenmarsch, Schunkelrunde und "Wien bleibt Wien" krönte sie diesen Schantlesonntag.