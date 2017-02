Oberndorf a. N. Narren gehen in die heiße Phase

Bevor es aber soweit ist, sind noch viele Vorbereitungen und Vorarbeiten notwendig, heißt es in einer Mitteilung der Zunft. Am morgigen Freitag wird die Neckarhalle für den Bürgerball dekoriert. Ab 14 Uhr beginnen die umfangreichen Arbeiten, bei denen neben den bewährten Helfern der Narrenzunft Oberndorf auch weitere Freiwillige willkommen sind. Gleiches gilt für das Abdekorieren, welches am 27. Februar ab 7.30 Uhr beginnt. Für das leibliche Wohl der Helfer ist natürlich gesorgt.

Bürgerballkarten und Gutscheine für das Narrenessen in der Wasserfallturnhalle werden am Montag, 20. Februar, von 18 bis 20 Uhr im Don-Bosco-Haus verkauft. Nachzügler können diese auch noch am Mittwoch, 22. Februar, von 18 bis 19 Uhr in der Narrenstube im alten Rathaus erwerben. An beiden Terminen können zudem letztmalig vor dem diesjährigen Narrensprung volle Mitgliedsausweise umgetauscht werden. Außerdem werden Reservierungen für den Seniorentisch am Bürgerball entgegengenommen.

Am Tag nach dem Schmotzigen wird ab 10 Uhr die Neckarhalle bestuhlt. Auch zu diesem Termin sind Helfer willkommen. Der Samstag, 25. Februar, steht dann ganz unter dem Vorzeichen des Bürgerballs, der traditionell um 19.11 Uhr mit dem Einzug der Stadtkapelle und des Elferrats beginnt. Nach der Begrüßung durch den Präsidenten und dem lebenden Bild erwartet die Ballbesucher dann ein tolles Programm, das neben dem Beitrag des Elferrats und den Auftritten verschiedener Gruppen ein Wiedersehen beschert. Als ganz besondere Attraktion ist es der Narrenzunft mit Unterstützung der Städte Thierville und Oberndorf erneut gelungen, die französischen Zirkusartisten aus der Partnerstadt für einen Auftritt beim Bürgerball zu gewinnen (siehe oben stehenden Artikel).