Oberndorf a. N. Narren blicken auf gelungene Fasnet zurück

Fluorn-Winzeln. Kübler ließ das Jahr Revue passieren mit Theaterspaziergang, Halleneinweihung oder auch dem 35-jährige Bestehen der Narrenvereinigung Waldgau in der Bösinger Halle. Das Hauptaugenmerk bei den Sitzungen habe dem Narrensamschtig gegolten, der erstmals in der neuen Halle stattfinden sollte. Der Deko-Ausschuss mit Thorsten Rall, Daniel Kaufmann und Vroni Wössner habe sich dafür eingesetzt, eine neue Dekoration zu schaffen, um ein festes Bühnenbild zu gestalten und um dem Bürgerball einen würdigen Rahmen zu verleihen.

Zur Fasnet standen dann Besuche beim Jubiläum der Alpirsbacher Eschagrabatröder, in Peterzell zum Hexenball der Schwarzwaldhexen und in Aichhalden zur Teufelsnacht an. Die große Garde trat beim Showtanzabend in Beffendorf auf. Mehr Anmeldungen hätte sich der Fluorner Narrenvorstand zu den großen Narrentreffen in Dunningen und Empfingen erhofft.

"Was will man mehr?", so lautete die Frage von Kübler bezüglich des gelungenen "Narrensamschtigs", für den sich zahlreiche Gäste bei ihm bedankt hatten. So konnte die Fasnet kommen: Am Schmotzigen herrschte allgemeines Narrentreiben, auf Banken und Geschäften und zudem die Schulbefreiung, welche von Fluorner und Winzelner Zunft durchgeführt, und unterstützt wurde vom Musikverein Winzeln. Auch den Kindergarten und das Bruderhaus zum Mithelfen des Baumstellens ließ man nicht aus.