Oberndorf a. N. Närrischer Terminkalender platzt aus allen Nähten

Alsdann beginnt die Zeit der Fasnetsbälle. So kann der Fasnetsfan am Samstag, 18. Februar, zwischen dem Musikerball des Musikvereins Hochmössingen, dem Sportlerball der Spielvereinigung Oberndorf unter dem Motto "Die wilden 70er", dem Sportlerball der SVO oder dem Turnerball in Bochingen wählen. Ebenso sorgt die Aistaiger Schantleskapelle an diesem Tag im Ort für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag, 19. Februar, steht dann die 1999 eingeführte Hochmössinger Narrenmesse in der Kirche St. Otmar an. Karten für den Bürgerball der Narrenzunft Oberndorf gibt es zum einen am Montag, 20. Februar, und am Mittwoch, 22. Februar, jeweils ab 18 Uhr.

Bevor dann am Schmotzigen, 23. Februar, das Rathaus gestürmt wird und die Fasnet so richtig losgeht, feiert der Frauenbund Hochmössingen noch seine Fasnet für die weiblichen Narren.