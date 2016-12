Oberndorf a. N. Nachwuchs zeigt sein Können

Oberndorf-Boll. Die Übungsleiter und Helfer der Kindergruppen hatten mit dem nachwuchs wieder sportliche und stimmungsvolle Auftritte einstudiert. Daniela Seitz führte durch das umfangreiche Programm.

Zuerst präsentierten sich die Geräteturnerinnen am Boden und unter Einsatz der neuen Schwebebalken-Verbreiterung. Übungsleiter Wolfgang Staiger wurde nach acht Jahren verabschiedet. Seine Nachfolge treten David Kopf und Chris Mayer an. Anna Schatz, die zukünftige Jugendleiterin, und ihre Schwester Elena führten mit den Kindern des Vorschulturnens – ganz in Weiß – einen Reigentanz um den Schlitten auf. Es folgte der Gastauftritt der neuen Teenie-Showtanzgruppe der Narrenzunft – der "Nesthopser".

Geschicklichkeit mit dem Ball bewies der Fit-für-Kitu-Cup (Stephanie Hezel). Weihnachtliche Atmosphäre verbreitete dann das Mutter-Kind-Turnen mit Schlitten und Glöckchen (Nadja Galster und Diane Danner). Schließlich präsentierte der Kinderzirkus Konfetti (Günther Hirschmann) Balance- und Jonglier-Kunststücke. Besonders gebannt verfolgten die Kinder die akrobatischen Übungen von Lina Schäfer hoch oben am neu eingeführten Vertikaltuch. Daniela Seitz und Ulrike Mayer beschenkten die vielen Helfer.