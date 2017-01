Oberndorf a. N. Nach Rottweil und Schramberg kommt Oberndorf dran

Oberndorf. Mit Unterstützung des Landkreises Rottweil baut die Telekom im gesamten Kreisgebiet ein sogenanntes FTTC-Netz, ein Glasfasernetz bis zum Verteiler, auf. Hierbei werden nach Fertigstellung bis in zwei Jahren 95 der Anschlussnehmer mit schnellem Internet, also einer Übertragungsrate von mindestens 30 Mbit, versorgt werden können. Durch die Zulassung der so genannten Vectoring-Technik erhöhen sich diese Übertragungsraten sogar noch. Zwischenzeitlich wurde dieses Höchstgeschwindigkeitsnetz bereits in den Bauwerksabschnitten Rottweil und Schramberg in Betrieb genommen.