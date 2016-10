Oberndorf a. N. Nach guten Jahren mehr Verbrauch von Energie und Wasser

Fazit: Die Erfolge der vergangenen Jahre stellten sich 2015 nicht ein – Energie- und Wasserbedarf stagnierten oder stiegen leicht an. Dies liegt unter anderem daran, dass in den Vorjahren viel eingespart werden konnte. Schließlich wurde die Kommune 2015 mit dem European Energy Award (EEA) zertifiziert. Das schone nicht nur die Umwelt, sondern mache sich zudem in Cent und Euro bemerkbar, betonte Bürgermeister Hermann Acker. Wer weniger verbraucht, muss natürlich auch weniger bezahlen.

Ein Grund für den (im Vergleich zu 2014) höheren Verbrauch an Energie und Wasser war der schöne Sommer. Der führte zu hohen Besucherzahlen im Freibad. Also stieg auch der Bedarf.

2015 wurden für alle städtischen Gebäude Energieausweise erstellt, berichtete Michael Lübke. Zudem werden sukzessive die Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgestellt.