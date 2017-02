Oberndorf a. N. Nach elf Jahren übernimmt Dengler

Oberndorf-Bochingen. "Größten Respekt" zollte Wahlleiter Berthold Brandecker der umsichtigen Vorbereitung dieses Umbruchs, der seiner Meinung nach alle Voraussetzungen geschaffen habe, dass der Verein seine Erfolgsspur weiter ziehen kann.

"Neue Menschen gehen neue Wege, ergreifen neue Maßnahmen", so Roland Hauser, der nach elf Jahren die Verantwortung für den Musikverein abgegeben hat. Der Zeitpunkt war für ihn stimmig. So stellte er fest, dass seine Zielvorstellungen umgesetzt werden konnten. Beispielhaft dafür belegten die Berichte der Funktionsträger ein solides finanzielles Polster, eine ausgefeilte Nachwuchsarbeit, ein von Wertungsrichtern bestätigtes hohes musikalisches Niveau, vor allen Dingen aber ein motiviertes Miteinander.

Doch nicht nur im musikalischen Bereich greift das System, so auszubilden, dass kontinuierliches Nachrücken von der Bläsergruppe über die "Beginners" zu den "Youngsters" und dann in die Hauptkapelle gewährleistet ist. Auf demselben Prinzip basiert die Arbeit im Führungsgremium. Die enge Vernetzung macht es möglich, dass sehr viele auf breiter Ebene eingebunden sind. Junge Menschen können so in ein Amt hineinwachsen.