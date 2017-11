Oberndorf a. N. Nach Brand bei Heckler & Koch droht Millionenschaden

Laut Polizei hatten Mitarbeiter am Samstag an dem Teststand geschossen. Dabei kam es plötzlich zu einem Brand und sehr starkem Rauch. Am Montag soll ein Sachverständiger den Brandort untersuchen.

Ein Feuerwehrmann erlitt beim Löschen einen Stromschlag erlitten und wurde leicht verletzt. Vieles spreche für einen technischen Defekt als Ursache, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung.

Laut Polizei war der Schießstand des Unternehmens technisch geprüft. Der Schaden dürfte sich in Millionenhöhe bewegen.