Oberndorf a. N. Musikalische Leiterin nimmt die Probenarbeit auf

Beim Musikstudium in Trossingen studierte Strobel im Hauptfach Akkordeon und Dirigieren, in Stuttgart Blasorchesterleitung. Die 54-Jährige hat zwei erwachsene Söhne, wohnt in Deckenpfronn in der Nähe von Herrenberg und ist als Musiklehrerin tätig. Ihr obliegt die musikalische Leitung des Akkordeonvereins in Sindelfingen-Maichingen, außerdem ist sie Mitglied des Vorstandsteams.

Als Dirigentin des Musikvereins Niefern (bei Pforzheim) hat sie sich nach vier Jahren beim Herbstkonzert vergangenes Jahres verabschiedet. Für sie sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Von der Ausschreibung aus Boll habe sie sich angesprochen gefühlt. Sie sei beeindruckt von den vielen Aktivitäten und freue sich nun riesig, dass es gestern mit der Probenarbeit losging.

Schon vor ihrer Bewerbung hatte sie den abschließenden musikalischen Auftritt der Musiker bei der Schlachtplatte interessiert verfolgt und die Kapelle erstmals gehört. Ein Probedirigat mit anschließender Fragerunde folgte Anfang Dezember und fiel auf beiden Seiten positiv aus. Quasi als Weihnachtsgeschenk waren die Musiker dann beim Weihnachtsliederspielen an Heiligabend über den Vertragsabschluss informiert worden.