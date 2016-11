Oberndorf a. N. Musikalische Herausforderung gemeistert

Oberndorf. Auf dem Programm standen Präludium und Fuge Es-Dur für Orgel von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750), das Konzert für Orgel und Orchester von Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759), die Sinfonia G-Dur KV 199 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791) und die Sinfonia A-Dur von Joseph Haydn (1732 bis 1809).

Als Solistin an der Orgel konnte das Collegium Musicum Carmen Jauch gewinnen, die Kirchenmusik (A), Konzertfach Orgel und Cembalo studiert hat. Carmen Jauch war unter anderem als künstlerische Leiterin der internationalen Sommerkonzerte an der deutschen Kirche St. Gertrud in Stockholm tätig und ist jetzt Kantorin an der Alpirsbacher Klosterkirche mit ihrer berühmten Winterhalter-Orgelskulptur.

In vielen Proben hat Dekanatskirchenmusiker Peter Hirsch, der Dirigent des Collegium Musicum, die Stücke mit den Musikern des Klangkörpers und der Solistin einstudiert und konnte sie nun dem Publikum vorstellen. Neu war, dass während des Präludiums und der Fuge Es-Dur das Orchester auf der Bühne Platz nahm, Carmen Jauch auf der Empore spielte.