Oberndorf a. N. Musikalisch ist man weit vorangekommen

Oberndorf-Hochmössingen. Höhepunkte des Vereinsjahres waren unter anderem die Hausausstellung bei der Firma Baier, der Auftritt beim Schuhmarkthock und vor allem das Jahreskonzert. "Die Halle war so voll wie noch nie – seit ich diesem Verein angehöre. Es war eine Freude, auf der Bühne zu stehen und ein praktisch ausverkauftes Haus vor sich zu haben", sagte Schwarz. Am Ende seines Rückblicks bedankte er sich besonders beim Dirigenten Rolf Wiechert für seine engagierte und oftmals nervenstarke Arbeit.

Finanziell stehe der Verein gut da. So könne auch in Zukunft in die Jugendarbeit investiert werden, was für Schwarz weiter die größte Dauerbaustelle des Vereins darstelle. Jugendleiterin Stephanie Schwarz konnte derweil über viele positive Veränderungen berichten, wie die Kooperationen mit der Jugendkapelle Römlinsdorf und den erfolgreichen Start der zweiten Bläserklasse mit 20 Kindern.

Einen Rückblick mit vielen Höhepunkten des vergangenen Jahres gab es von der Schriftführerin Stefanie Wassermann. So wurde neben zahlreichen Auftritten, Arbeitseinsätzen und kulturellen Beiträgen für das Gemeindeleben auch die Kameradschaft bei zahlreichen Aktionen im Verein gepflegt, beispielsweise bei einem zweitägigen Ausflug in die Pfalz.