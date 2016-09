Oberndorf a. N. Musik aus verschiedenen Epochen

Oberndorf (mf). Einen gemeinsamen Auftritt des Oberndorfer Hornquartetts mit dem Donau-Wind-Quintett gibt es am Samstag, 24. September.

Das Hornquartett ist in der Region längst bekannt. Bernd Kromer, Eduard Becker, Volker Rückert und Svenja Stritt bieten wohltuende Töne. Beruhigend und sinnlich in Klang und Stimmung intoniert das Ensemble seine Konzertwerke und vermag so jedem Konzertraum und jedem Anlass einen feierlichen und stimmungsvollen Charakter zu verleihen. Das Repertoire spiegelt die umfangreiche Hornquartett-Literatur sämtlicher Stil-Epochen wider. Darüber hinaus wird dies durch eigene Arrangements bereichert.

Ebenfalls in der Region zuhause ist das Donau-Wind-Quintett aus Donaueschingen. Es ist ein klassisches Holzblasquintett, bestehend aus Björn Sermersheim (Flöte), Stefan Wrobel (Horn), Markus Eisele (Fagott), Christian Feierabend (Klarinette) und Sylvia Relota (Oboe). Die Gruppe präsentiert eine bunte Auswahl an klassischen Stücken aus verschiedenen Epochen und von unterschiedlichen Komponisten. Auch selbstarrangierte Werke gehören zum Repertoire. Geboten wird für den Zuhörer leicht zugängliche Musik.