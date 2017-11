Oberndorf a. N. Musik aus den Zwanzigern bis heute

Oberndorf-Aistaig (kf). Das Chorprojekt Chorisma entwickelt sich zu einer festen Größe in der Aistaiger – wenn nicht gar Oberndorfer Musikszene. Denn wieder einmal hatten die Leiter Olaf Schührer und Susanne Kappler-Danner zu einer Soiree in den kleineren Saal des Vereinsheimes geladen –­ mit dem Ziel, die 150 Besucher sowohl musikalisch als auch kulinarisch zu unterhalten.

Chormitglieder sind größtenteils vom Gesangverein Eintracht

Dieses Streben wurde mehr als erreicht. Denn über den qualifizierten Chor hinaus hatte Olaf Schührer die drei Damen Franziska Glück, Christine Beninato und Dorothee Ehrenfels eingebunden, die mit Gitarrenspiel und Gesang mehrere Programmpunkte bestritten. So spielten sie unter anderem die Lieder "Can you feel the love tonight" von Elton John oder "The Rose" von Bette Midler.