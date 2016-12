Oberndorf a. N. Mühe hat sich gelohnt

Dank zahlreicher Spender konnten an die 25 Kuchen verkauft werden und auch die Kaffeemaschine hatte nur wenige Ruhepausen. Eine kongolesische Köchin hatte Speisen zubereitet.

Hätte der Ansturm an Besuchern am Samstagnachmittag und Abend etwas mehr sein können, war am Sonntagnachmittag zum Teil kein freier Platz mehr zu ergattern. Lange Schlangen bildeten sich am gut bestückten Kuchenbüffet und aus der Küche konnte abends "ausverkauft" gemeldet werden.

Natürlich standen die Mitglieder des Traktor-Projekts und auch Pfarrer Jean Lukombo für alle Fragen rund um das Projekt zur Verfügung, und es fand ein reger Austausch statt. Dass sich die Mühen gelohnt haben, zeigt der Erlös von über 1300 Euro, der das Spendenkonto weiter füllen wird. Gut möglich also, dass das Kongo-Café auch 2017 seine Pforten wieder öffnen wird. Über weitere Spenden freuen sich die Verantwortlichen der Kolpingsfamilie.