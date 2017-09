Oberndorf a. N. Mittelstand hat weiterhin eine gute Zukunft

So entspann sich in den Räumen der Firmengruppe Storz-Esslinger in Oberndorf in einer Veranstaltung der Mittelstandsvereinigung eine Diskussion über einengende Gesetze der Bundesregierung. Auch wurde über zu viel Bürokratie geklagt. Es sei schwierig, Lkw-Fahrer zu finden. Das sagte der Pressemitteilung zufolge der Geschäftsführer und Eigner Erwin Esslinger. Er legte demnach an abstrusen Beispielen dar, mit welchen Vorschriften sie sich rumzuschlagen hätten.

Bei manchen Forderungen der mittelständischen Unternehmern nach mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitverordnung verwies Volker Kauder auf Bedenken von Seiten der Berufsgenossenschaft. Er sah die Möglichkeiten starker Veränderungen als begrenzt an: "Wir kommen an Begrenzungen in der Arbeitszeit nicht vorbei. Sie alle wissen, was los ist, wenn etwas passiert."

In einem Punkt seien sich alle Beteiligten einig gewesen: Es müsse positiver über den Weg der dualen Ausbildung geredet werden. Wenn der Chef eines mittelständischen Unternehmens nur am Schimpfen und Jammern sei über seinen Betrieb, brauche er sich nicht zu wundern, wenn seine Kinder sich weigerten, die Nachfolge anzutreten und in das Unternehmen einzusteigen. Das sagte Kauder, der damit laut Teilnehmern der Runde einen markanten Punkt für eine Verhaltensweise setze, die er leider zu oft erlebe. Dabei würden in der Region in den nächsten Jahren 12 000 Arbeitskräfte gesucht, dabei stünden 2000 Ingenieuren 10 000 Fachkräften gegenüber.Wenn die jungen Leute eine langfristige Perspektive sehen, "eventuell sogar im Hinblick auf eine Betriebsrente, dann haben die mittelständischen Unternehmen weiter eine gute Zukunft". So Volker Kauder, der den Mittelständlern versprochen habe, dass es mit der Union in der nächsten Legislaturperiode keine Steuererhöhungen geben werde. Zur Freude nicht nur von Klaus-Dieter Thiel, dem Kreisvorsitzenden der Mittelstandsvereinigung. Dieser hatte in seinem Eingangsstatement dies gefordert.