Oberndorf a. N. Mitmachen mit Mike

Auf dem Programm des mehrfach ausgezeichneten wie leidenschaftlichen Kinderliedermachers stehen freche christliche Songs mit Herz und Köpfchen. Angesprochen werden alle – von den Kids bis hin zu Oma und Opa.

Mike, der selber Papa von zwei kleinen Jungs ist, kommt dabei nie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern findet Worte, die Kindern Mut machen und ihrer kindlichen Welt gerecht werden, heißt es in einer Mitteilung. Der mit seinen 41 Jahren immer junggebliebene schaffte es bereits auf die Nummer eins der Kindercharts im WDR-Kinderradio.

Begleitet wird der Künstler von Andreas Doncic (Gesang, Keyboard). Gemeinsam wollen sie eine kreative Bühnenshow abliefern. Mit eingängigen Melodien, knackigen Rhythmen, witzigen Texten und der für sie so typischen Lebensfreude sind sie vor allem eines: ansteckend. In all dem transportieren die Beiden glaubwürdig die Freude an der Musik und am Leben – und laden ein, sich ebenso an Gott zu freuen. Der Eintritt kostet drei Euro.