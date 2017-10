Oberndorf a. N. Mit Wut im Bauch vor Ortschaftsrat

Oberndorf-Bochingen. Zerstörung von fremdem Eigentum, ausgelöst durch das Fußballspiel von Flüchtlingen – an einem Ort, der für derlei Aktivitäten nicht vorgesehen ist – wird als Auslöser für eine nervenaufreibende Auseinandersetzug genannt.

Sachlich wurde den Ortschaftsräten mitgeteilt, was der Betroffene unternommen hat, um die Reparaturkosten erstattet zu bekommen. Fakt sei, dass sich offenbar niemand zuständig fühle und die Flüchtlinge so auch nicht in die Pflicht genommen werden könnten. Die Stadt habe an den Landkreis als Mieter verwiesen. Aus den dortigen Betreuerreihen habe man nicht nur sehr in Frage gestellt, dass die Zerstörung tatsächlich von Flüchtlingen verursacht worden sei. Man habe ihm von dieser Seite sogar Fremdenfeindlichkeit vorgeworfen, zeigt sich der Betroffene erbost. Man könne die Sache erst verfolgen, wenn klare Beweise vorlägen. Immerhin sei das Fußballspielen an der besagten Stelle verboten worden. Dies sei aber gerade mal ein paar Tage eingehalten worden. Wegen Verständigungsproblemen haber er sich nicht selbst mit den Flüchtlingen auseinandersetzen können, sagt der Betroffene, der seine Beanstandungen auch in Bildbeweisen festgehalten hat. Das habe dann zum Vorwurf des Eingriffs in das Persönlichkeitsrecht der Flüchtlinge seitens der Sozialbehörde des Landkreises geführt.

Der Geschädigte will eine aus seiner Sicht sehr schnoddrige und einseitige Behandlung des Themas, bei dem es um die Beschädigung von Eigentum gehe, nicht hinnehmen. Ein solches behördliches Agieren sei auch der Schaffung einer Willkommenskultur nicht förderlich.