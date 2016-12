Oberndorf a. N. Mit Nikolaus in die Trainingspause

Oberndorf. Das Trainer-Team hatte sich für das traditionelle Weihnachtstraining einiges einfallen lassen und die Kinder sichtlich Spaß daran. Zum Abschluss der Einheit wurden die Lichter in der Neckarhalle gelöscht und der Nikolaus kam mit seinem goldenen Buch und einem Sack voller Geschenke in die Halle.

Die Kinder lauschten den Worten des Nikolauses, denn dieser hatte zu allen Gruppen der Vier- bis Zehnjährigen etwas zu erzählen. Nach einem Weihnachtslied holte der Nikolaus aus seinem Sack für jeden Nachwuchshandballer ein Springseil heraus. Anschließend bekamen die Kinder von ihren Trainern einen Schoko-Weihnachtsmann.

Nach dem obligatorischen Weihnachtsfoto wurden die jungen Handballer in die Ferien entlassen. Zur Zeit trainieren in der Neckarhalle Oberndorf jeden Freitag von 15.30 bis 17 Uhr je in einem Hallendrittel die Minis, F- und E-Jugendliche der HSG Neckartal. Zusammen bestehen diese drei Gruppen aus fast 60 Kindern und bilden zusammen mit den ebenfalls rund 60 Kindern in Sulz eine solide Grundlage für die Handballer.