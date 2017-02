Oberndorf a. N. Mit Highspeed auf die Datenautobahn

Oberndorf. Nur einige wenige Haushalte müssten sich noch bis Ende des Monats gedulden. Gestern Morgen, kurz nach 10 Uhr, war es soweit. Bürgermeister Hermann Acker, Landrat Wolf-Rüdiger Michel und die Kreisräte Rainer Hezel und Ruth Hunds drückten gemeinsam auf den roten Knopf im Oberndorfer Feuerwehrhaus, um die Leitungen symbolisch freizuschalten.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel äußerte sich zum Start des schnellen Netzes in Oberndorf hochzufrieden. Ein weiteres Etappenziel sei erreicht, sagte er. Man baue digitale Zukunft für den Landkreis, für die Städte und Gemeinden und insbesondere für die Menschen. Diese Technologie halte den Landkreis Rottweil zukunfts- und wettbewerbsfähig. So sah es auch Bürgermeister Hermann Acker. Er freue sich, dass in Oberndorf der Datenturbo gezündet werden könne. Schnelle Internetverbindungen seien aus dem Leben der Bürger sowohl privat, als auch geschäftlich nicht mehr wegzudenken und ein überaus wichtiger Standortvorteil.

Verzögerung aufgeholt