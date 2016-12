Oberndorf a. N. Mit Gartenschere und Zeckenspray unterwegs

Früher, so der Referent, wurde die Lage der Grenzsteine jährlich einmal im so genannten Grenzuntergang überprüft. Vertrauenswürdige Personen wurden als "Untergänger" berufen, welche die Lage aller Grenzsteine kannten. Neumitgliedern dieses Gremiums wurden mancherorts die entscheidenden Punkte recht schmerzhaft eingeprügelt. Um eine große Kontinuität zu erreichen, hat man oft schon Knaben in den Kreis derer aufgenommen, die in die Grenzsteinlagen eingewiesen wurden.

Dass das Versetzen von Grenzsteinen mit drastischen Strafen verbunden war, lässt sich aus vielerlei Rechtsvorschriften ableiten.

Zu den Grenzsteinen, so Bernd Pieper, gehörten immer wieder so genannte Zeugen. Dies sind kleine Beigaben aus den verschiedensten Materialien, die am Fuße der Steine eingesetzt wurden, und die nur einem zur äußersten Verschwiegenheit verpflichteten Kreis bekannt waren, um so die korrekte Lage des jeweiligen Steines nachweisen zu können.

Nach diesem theoretischen Teil ging der Vortragende auf die Praxis ein. Viele der katalogisierten Steine seien Zufallsfunde. Die wichtigsten Arbeitsgeräte für ihn und seine Frau seien Gartenschere, Meterstab, Bürste, Kreide, Foto und Zeckenspray. Zur genauen Einmessung dienten großmaßstabige Karten und ein GPS-Tracker nebst dem Hilfsmittel Google Earth. Um manchem Stein nahe kommen zu können, sei auch bergsteigerische Sicherung nötig gewesen.

Historisch sehr interessant sei, dass ein großes Gebiet zum Zehntbezirk des Klosters Wittichen gehört hat. Auf dem Gebiet des abgegangenen Orts Rüti habe er einen Grenzstein mit "W 1750" für einen Besitz dieses Klosters gefunden. Auch weitere abgegangene Orte wie Denkenhausen oder Betzenhausen kamen in diesem Zusammenhang zur Sprache.

Für Oberndorf stehen immer ein "O" und die Wolfsangel. Doch hier sei Vorsicht geboten, denn die Wolfsangel ist nicht nur der Stadt Oberndorf eigen.

Das Oberndorfer Augustiner-Kloster führte einen Kreis mit einem darin befindlichen "A" als Zeichen auf Grenzsteinen. Hier wurden vor allem die Grenzen zum Klosterwald gekennzeichnet.

Der älteste Grenzstein auf heutiger Oberndorfer Gemarkung (Kernstadt) trägt die Jahreszahl 1678 und markierte die sehr wichtige Grenze zwischen Oberndorf und Boll.

Der älteste Grenzstein der heutigen Gesamtgemeinde ist ein "Dreimärker" aus dem Jahr 1596 – er scheidet und markiert drei Gebiete, nämlich Altoberndorf, Bösingen und Epfendorf. Wobei auffallend ist, dass auch Bösingen die Wolfsangel führt.

Manch harte Nuss gibt es zu knacken

Dass es manchmal harte Nüsse zu knacken gibt, demon­strierte Bernd Pieper an einem Dreimärker, der Aistaig, Hochmössingen und Hegholz trennte und als Rätsel noch ein "B" trägt, das sich auch bei wiederholten Archivbesuchen in Stuttgart nicht schlüssig lösen ließ.

Aus den Grenzsteinen lassen sich längst vergangene historische Gegebenheiten ableiten wie beispielsweise die Tatsache, dass der Grundherr in Boll lange Zeit das Kloster Alpirsbach war. Der Abtstab im Wappen und auf Grenzsteinen erinnert noch daran.

Zum ersten Mal taucht 1809 ein Oberndorfer Grenzstein mit Wolfsangel und der Inschrift "STO 1809" auf. Hier wurde also auf die "Stadt" großen Wert gelegt.

Neben vielen weiteren Grenzsteinen, die noch vorgestellt wurden, schloss Bernd Pieper mit dem "Rätsel von Boll" – einem auf 1800 datierten Stein mit der rätselhaften Inschrift "BRUN STEIN 1800 BOCH//BOLL".

Eine abschließende Frage war, wie man mit diesen Zeugnissen der Vergangenheit umgehen soll. Sichern, restaurieren oder die wichtigsten in einem "Grenzsteingarten" zusammenfassen, wie in Horb oder Schramberg, und weiter pflegen?

Eine lebhafte, kenntnisreiche Diskussion schloss sich diesem sehr gründlich recherchierten Vortrag an, der mit einer Powerpoint-Präsentation bebildert worden war.

Hans Kottas von den Bürgern für Bürger dankte dem Referenten unter großem Applaus der Anwesenden.

Weitere Informationen: https://grenzsteine. jimdo.com