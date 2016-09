Oberndorf a. N. Mit den Bürgern unterwegs

Kaum in Friedrichshafen angekommen, hieß Kurt Drechsel, ein Oberndorfer, der seit 1975 in der Stadt am Bodensee lebt, die Ausflügler willkommen, um sie mit den wichtigsten Gegebenheiten von Buchhorn – so hieß die Reichsstadt, aus der zusammen mit Kloster Hofen 1811 Friedrichshafen entstehen sollte – bekannt zu machen. Drechsel ging vor allem auf das moderne Friedrichshafen ein und stellte die vielfältigen kulturellen Aktivitäten in den Vordergrund. Vor allem wies er auf die beiden gut erreichbaren Museen hin und so bekamen sogar bei Sommerwetter erster Güte das Zeppelin- und Schulmuseum Besuch von der Reisegruppe.

Eine wohlüberlegte Zusammenstellung von Einkehrmöglichkeiten erleichterte es, die für eine Erholung notwendige Lokalität zielsicher zu finden. So schön der Aufenthalt in Friedrichshafen auch war, bald war Abschied von Kurt Drechsel und "seiner" Stadt. Pünktlich um 19.19 Uhr stieg die Gruppe nach dem Erleben eines herrlichen Spätsommertages zufrieden wieder in Oberndorf aus.