Oberndorf a. N. Milch-Tankstelle eröffnet in Beffendorf

"Die Leute wissen ja oft gar nicht mehr, wo die Lebensmittel herkommen", bedauert Simon Roth. Milch, die im Laden gekauft werden kann, sei in der Regel homogenisiert und pasteurisiert. Die Rohmilch, die er anbietet, wurde nicht erhitzt oder anderweitig behandelt. "Sie wird lediglich durch einen Filter gelassen, um grobe Stoffe herauszuholen und anschließend auf vier Grad heruntergekühlt.

Dann wandert das Lebensmittel in eine große Kanne, die in den Automaten gestellt wird. Ein Rührgerät sorge schonend dafür, dass sich der Rahm nicht absetze. Über ein Schlauchsystem können die Kunden die Milch schließlich per Knopfdruck in ihre mitgebrachten Gefäße füllen. Roth bietet auch wiederverwertbare Glasflaschen an, falls mal keine zur Hand sein sollte. Einen Euro kostet ein Liter. "Geld, dass auch wirklich beim Milchproduzenten ankommt." Die Nachhaltigkeit ist ihm und seiner Frau Anika wichtig. Seine Tiere bekommen Heu zu fressen, betont er. Dazu Getreide von eigenen Felder – "garantiert genfrei", und ab und an etwas aus dem Silo.

Für das junge Paar bedeutet die neue Aufgabe: Jeden Morgen um 4.15 Uhr aufstehen und melken. Wenn die Milchtankstelle befüllt ist, geht es zum täglichen Broterwerb. Am Abend müssen die Kühe natürlich noch einmal gemolken werden. Und täglich wird der Automat gründlich gereinigt. Ohnehin spült ein System die Kammer, in die das Milchbehältnis eingestellt wird, nach jedem Zapfvorgang einmal durch. "Hygiene ist das A und O", weiß Roth, der entsprechend vom Veterinäramt kontrolliert wird. Regelmäßig werden Proben an ein Labor geschickt und dort untersucht.

Käse oder Fleisch

Wenn es mit der Milchtankstelle läuft, möchten die Roths die Direktvermarktung gerne weiter ausbauen. Selbst hergestellter Käse oder Fleisch aus eigener Schlachtung wären eine Möglichkeit, denkt der junge Mann in die Zukunft. Über kurz oder lang werde er wohl auch den Hof von seinen Eltern ganz übernehmen.