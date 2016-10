Oberndorf a. N. "Memento mori – gedenke des Todes"

Dass der Tod gewiss, ungewiss aber seine Stunde ist, wussten schon die Römer: "mors certa, hora incerta". Die Kulturgeschichte des Todes zeigt, dass der Glaube an Gleichheit durch den Tod bis heute ein Mythos ist. Der römische Philosoph Seneca nahm eine Existenz der Seele vor und nach dem Leben an: "Was vor mir war – wird nach mir sein." Entscheidend für die Haltungen zum Tod war der Siegeszug des Christentum; es verhieß Unsterblichkeit.

Im späten Mittelalter lässt sich die Lust am Grauen an den Totentänzen festmachen. Lebende begegnen Toten, die ihnen zurufen: "Was ihr seid, das sind wir gewesen. Was wir sind, das werdet ihr sein." Eine der wirkungsmächtigsten Darstellungen dieser Art war der Lübecker Totentanz, entstanden wohl 1463 unter dem Eindruck des schwarzen Todes, der Pest, in der Marienkirche zu Lübeck. Bei einem Luftangriff im März 1942 wurde der Fries zerstört. In Oberndorf wird es einen Ausschnitt aus den Reimversen und Bildern geben.

Mit der Aufklärung begannen Entwicklungen, die sich gravierend auf die Haltung zum Tod auswirkten, vor allem Entchristianisierung sowie Säkularisierung und Industrialisierung. Ein führender Vertreter der deutschen Aufklärung war der Dichter Gotthold Ephraim Lessing. Der trunkene Dichter bezeugte nicht nur Weines- sondern auch Lebensdurst. Sogar den Tod wollte er damit bannen. Sein Lied "Der Tod und der Trinker" wird ebenfalls zu hören sein.