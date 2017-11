Das Stuttgarter Kammerorchester zählt zu den international herausragenden Kammerorchestervereinigungen und repräsentiert die baden-württembergische Musikkultur seit Gründung durch Karl Münchinger seit vielen Jahren in aller Welt. Das Publikum erlebt im Konzert dieses Spitzenensembles am Samstag, 18. November, 20 Uhr, in der ehemaligen Klosterkirche in Oberndorf Meisterwerke aus drei Epochen vom Barock bis in die große Romantik, heißt es in einer Mitteilung des Kulturamts. Leiterin und Solistin ist die in Salzburg ausgebildete Susanne von Gutzeit, aktuell erste Konzertmeisterin des Stuttgarter Kammerorchesters. Auf dem Konzertprogramm stehen Stücke von Georg Philipp Telemann, Joseph Haydn und Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Karten sind erhältlich bei: "Papierecke Petra Huber" in Oberndorf, Telefon 07423/8 68 28 90; Reisebüro Bühler in Oberndorf, Telefon 07423/92 90 90; Kulturamt Oberndorf, Telefon 07423/77 11 61; Tourist-Information Rottweil, Telefon 0741/49 42 81, und Theaterring Schramberg, Telefon 07422/2 92 45. Foto: Veranstalter