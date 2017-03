Oberndorf a. N. Mehr Treibstoff als es Fahrer gibt

Keine Aufgabe der Stadt

Im Raum Oberndorf ist das Autohaus Meng die einzige öffentliche E-Tankstelle. Die Stadt Oberndorf hat laut Aussage des Bürgermeisters Hermann Acker ein Elektrofahrzeug der Marke Peugeot für die innerstädtische Nutzung im Fuhrpark, ebenso wie ein E-Bike. Die Fahrzeuge würden in der städtischen Garage über eine normale Steckdose aufgeladen, sagt Acker auf Anfrage.

Der öffentliche Betrieb einer Tankstelle sei keine Aufgabe der Stadt, doch bei entsprechender Anfrage wäre man nicht abgeneigt, die von der Stadt vorbereitete Infrastruktur an interessierte Wirtschaftsunternehmen zu vermieten, heißt es.

Ausbau des Netzes

In Vöhringen befindet sich noch ein so genannter Tesla Supercharger und in Rottweil eine EnBW-Stromtankstelle. Ob diese sich jedoch mehr lohnen, bleibt fraglich. Denn laut Aussage von Pressereferentin Martina Stoschik vom Landratsamt Rottweil sind lediglich 73 Elektroautos im Landkreis gemeldet, acht davon in Oberndorf. Ferner gebe es 35 Hybridfahrzeuge, also Fahrzeuge mit einer Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor.

Bisher scheint der Betrieb einer E-Tankstelle folglich weniger lohnenswert zu sein. Doch Acker sieht Potenzial in der Technologie. Die Elektromobilität werde eine der großen Herausforderungen der Zukunft. "Ich gehe deshalb davon aus, dass der Einsatz von Elektrofahrzeugen in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird, und die Kommunen hierbei eine Vorreiterrolle einnehmen werden", sagt er. Dabei bedürfe es auch des Ausbaus des E-Tankstellennetzes. Vor diesem Hintergrund habe die Stadtverwaltung beim Bau des neuen Parkhauses bereits vorbereitende Maßnahmen zur Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge getroffen. Jetzt fehlen nur noch die umweltfreundlichen Fahrer.