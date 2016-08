Oberndorf a. N. Mehr als Zehntausend feiern im Biergarten

Stolz auf das Geleistete, aber auch erleichtert über den harmonischen Verlauf, beeindruckt von der Resonanz, und dankbar, für den Einsatz aller, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, zeigte sich Ortsvorsteher Martin Karsten.

Jedes noch so kleine Rädchen sei unersetzlich für ein funktionierendes Gesamtgetriebe, das hervorragend gearbeitet habe. Deutlich mehr als Zehntausend Besucher waren in den zehn Tagen in den Biergarten gekommen und wurden kulinarisch und musikalisch aufs Beste bedient.

Stellvertretend für alle, die dieses Mega-Event sichtbar im Vordergrund und unverzichtbar im Hintergrund getragen haben, holte Karsten einen kleinen Personenkreis auf die Bühne, um Danke zu sagten. Allen voran Peter und Christoph Gaberle, die er als Motor und gute Seele des Festes bezeichnete. Bei Rolf Schradin wisse er die Finanzen in guten Händen. Das frische Brot, die warmen Brezeln und die scharfen Bierstengel fanden reißenden Absatz – möglich gemacht haben das tagtäglich Lothar Machmüller und Franz Rohrer mit ihrem Backteam. Jeden Morgen kam Siegfried Lang zum Aufräumen – ein beispielhaftes Verhalten des Rentners.