Oberndorf a. N. Mehr als nur ein Verein

Dass die erste Mannschaft des SVO Meister ist und in die Kreisliga A aufsteigen wird, war schon seit einer Weile klar, dennoch war die Freude groß, als die Spieler auch im letzten Spiel gegen die zweite Mannschaft des FC Hardt einen 3:1-Sieg erringen konnten. Gleichzeitig freuten sich die D- und E-Jugend über ihre Staffelmeisterschaften. Gemeinsam feierten Teams und Fans in einem Stadion, das laut Suzana Alili, Vorsitzende im Bereich Verwaltung, selten so voll war wie an diesem Tag.

Ein Höhepunkt war sicherlich auch der vorgestellte Gorodki-Sport, bei dem es darum geht, verschiedene Figuren, die aus fünf Holzklötzchen zusammengesetzt werden, mit einem Wurfstab aus einer abgegrenzten Spielfläche herauszuschlagen.

Daran versuchten sich auch gern die erwachsenen SVO-Spieler und scheiterten meist. "Mit den Bällen können sie ja umgehen, aber kaum einer der Stöcke landete im Feld", konnte Alili berichten.

Nach dem Grillen spielte Jörg Rinker, und es wurde getanzt. "Es ist einfach eine tolle Gemeinschaft – mehr als nur ein Verein", meinte Alili. Über die Mitglieder- und Spielerehrungen werden wir noch berichten.