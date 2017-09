Oberndorf a. N. Mason Finley arbeitet an zweitem Album

17 neue Songs seien in zwei Wochen direkt am Meer entstanden, erzählt Häckel. "Wir haben mehr Tiefe in ›Mason Finley‹ entdeckt, aber natürlich fehlen auch die Spaßsongs nicht", meint der Sänger.

Tatsächlich zeichnet die Band sich auch dadurch aus, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt, sei es mit nachgespieltem amerikanischen Akzent auf der Bühne oder Songs wie "Instaporn", in denen Dauer-Poster in sozialen Netzwerken auf die Schippe genommen werden.

Diesmal hätten jedoch andere Dinge die jungen Männer bewegt, etwa einige Erkrankungen und Todesfälle im Bekanntenkreis. "In diese Richtung ist in letzter Zeit wirklich viel passiert", meint Häckel. So viel, dass die musikalische Verarbeitung dessen ein wenig Druck von der Seele nehmen konnte, nachzuhören im Song "So sweet". "Wir wollen bei aller Leichtigkeit auch den Tiefgang nicht verlieren", betont der Sänger. Dennoch würden die Konzerte künftig natürlich nicht bierernst ablaufen. Spaß komme auch beim neuen Album durch Zungenbrecher-Songs, Oden an die Damenwelt oder musikalische Rollenspiele auf. "In einem Song spielen wir einen Killer – wie alles bei uns mit einem Augenzwinkern zu verstehen", sagt Häckel.