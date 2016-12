Oberndorf a. N. Mahnmal bewegt Mitutoyo-Mitarbeiter

Oberndorf. Nach einer informativen und beeindruckenden Betriebsbesichtigung stand ein kultureller Höhepunkt auf dem Programm. Zusammen mit amerikanischen und japanischen Geschäftspartnern besuchten die Oberndorfer Mitarbeiter das Friedensdenkmal zum Atombombenabwurf.

Sadayuki Matsumia, Entwicklungsleiter bei Mitutoyo in Kawasaki, führte die Delegation durch den Friedenspark in Hiroshima, in dem auch das Friedensmuseum, ein ehemaliges Gebäude der Industrie- und Handelskammer, zu finden ist. Es ist allgemein auch als "Atombombenkuppel" bekannt.

Kuppelskelett bis heute in Original-Zustand