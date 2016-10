Oberndorf a. N. Loyalität und Identifikation

O berndorf/Alprisbach. In der frisch renovierten Fahrzeughalle in der Neckarstraße in Oberndorf feierten die beiden Firmen Storz aus Oberndorf und Esslinger aus Alpirsbach ein gemeinsames Mitarbeiterfest. Diesen Festabend nahm Erwin Esslinger, Geschäftsführer der beiden Firmen zum Anlass, langjährige Mitarbeiter zu ehren.