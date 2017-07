Oberndorf a. N. Löschen, retten, Hilfe leisten

Oberndorf. Dabei galt es, die Voraussetzungen für die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold zu schaffen. Insgesamt waren bereits ab 6.30 Uhr 28 Gruppen vor Ort, um vor einem Schiedsgericht die begehrten Abzeichen zu erringen.

Die Feuerwehrfrauen und -männer hatten sich offensichtlich gut auf den Wettbewerb vorbereitet, denn bei allen lief der Übungsablauf wie am Schnürchen ab.

Beim Leistungsabzeichen in Bronze mussten die Teilnehmer einen Löscheinsatz sowie die Rettung einer Person über eine tragbare Leiter bewerkstelligen. Das Abzeichen in Silber erforderte zusätzlich die Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer, einen technischen Hilfeleistungseinsatz, einschließlich der Rettung einer Person und Erste-Hilfe-Leistung. Die Gruppen, die das Abzeichen in Gold mit nach Hause nehmen wollten, mussten ihr Fachwissen zusätzlich durch eine theoretische Prüfung nachweisen, die bereits am Abend zuvor durchgeführt wurde.