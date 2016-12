Oberndorf a. N. Lernen einmal ganz anders

Die zehnte Klasse der Werkrealschule nutzt diese Zeit schon seit Jahren dazu, sich zur Vorbereitung der mündlichen Sprachprüfung in Englisch auf eine einsame Hütte zurückzuziehen.

Auch in diesem Jahr wurde wieder das Freizeitheim "Loch 8" in Aichhalden angesteuert. 23 Schüler machten sich mit ihrer Klassenlehrerin und einer weiteren Betreuungsperson auf den Weg.

Im Gepäck hatten sie neben Schlafsack und Spielen auch die Englischsachen – denn im "Loch 8" wird sozusagen entspannt gepaukt. Neben Freizeit und Wanderungen standen jeden Tag auch intensive Lernphasen auf dem Programm, die die Zehntklässler zu einer erfolgreichen Sprachprüfung führen sollen. Dass dieses Konzept aufgeht, kann man Jahr für Jahr an den sehr guten bis guten Leistungen in der Prüfung erkennen, heißt es in der Mitteilung der Schule. In ungezwungener Atmosphäre, am knisternden Kamin und bei einer Tasse Tee lerne es sich einfach besser. Und auch der Spaß kommt im "Loch 8" nie zu kurz: Sowohl beim gemeinsamen Kochen, als auch bei unzähligen UNO-und Tischtennis-Turnieren, gab es viel zu Lachen. So wollte nach drei Tagen eigentlich niemand mehr nach Hause gehen. Und auch das das hat Tradition.