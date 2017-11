Oberndorf a. N. Leistungsabzeichen für Musiker

In den Bereichen Gehörbildung und theoretisches Wissen sowie beim Vortrag eines Wahl- und Pflichtmusikstücks konnten Christina Moser und Carina Jaud an der Klarinette (beide D2) ihr Können unter Beweis stellen.

Teilnehmer werden an der Musikschule Oberndorf ausgebildet

Fabienne Krämer an der Klarinette, Paulus Hezel an der Trompete, Luis Braitsch am Alt-Saxophon und Benjamin Braitsch am Euphonium nahmen mit Erfolg am D1-Lehrgang teil.