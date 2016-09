Oberndorf a. N. Leiser Abgang von Eugen Blumenstock

Weiterhin zwei getrennte Schularten

Die Verbundschule, so betont der Pädagoge, werde häufig noch mit der Gemeinschaftsschule verwechselt. Es handle sich bei dem Modell in Oberndorf jedoch weiterhin um getrennte Schularten. Die Kinder und Jugendlichen werden von der Grundschulförderklasse bis einschließlich Klasse sechs im Gebäude A – also der Werkrealschule – unterrichtet. Von Klasse sieben bis zehn findet der Unterricht für alle im Gebäude B – also der Realschule – statt. Auch die Kollegien seien getrennt. Ausnahmen würden lediglich in besonderen Situationen gemacht, wenn etwa in der Realschule ein Religionslehrer fehle, könne durchaus auch mal eine Lehrkraft der Werkrealschule einspringen.

Auf der Agenda fürs Schuljahr 2016/17 steht die Umsetzung der neuen Bildungspläne für die Klassen eins und zwei sowie für fünf und sechs. Zudem steht der Verbundschule eine Fremdevaluation ins Haus. Hierbei wird vom Landesinstitut für Schulentwicklung geprüft, ob und was es womöglich zu verbessern gibt.

Über die Ausstattung seines Refugiums kann sich Cron nicht beklagen. Im Büro stehen Kisten mit neuen Laptops. "Der Schulträger tut schon was", sagt er. Nach und nach würden die Klassenzimmer gestrichen. Nachdem lange Zeit wenig passiert sei, habe er das Gefühl, dass in Gebäude und Medienausstattung wieder investiert werde. "Das ist schön zu merken."