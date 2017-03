Oberndorf a. N. Lehrstunde in Sachen Demokratie

Drei Stunden lang stehen die Politiker Rede und Antwort. Und gut die Hälfte der Zeit geht es auch um das eigentliche Thema – die Demokratie in der Krise. Damit schaffen Rüdiger Christ und die Zwölftklässler, was manchem Moderator einer Fernsehsendung nicht gelingt.

Auf der Suche nach der Ursache für die "Verachtung" – wie es Moderator Christ formuliert –, die den Volksvertretern entgegenschlägt, gibt es sogar einen Konsens unter den Podiumsgästen. Es brauche mehr Basisdemokratie, sind sich alle mehr oder weniger einig. In Baden-Württemberg, betont CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Teufel, habe man die Quoren – also die notwendige Stimmenanzahl – für Bürgerentscheide abgesenkt. Das müsse auch auf Bundesebene passieren, werfen die Kollegen links und rechts von ihm ein. Obgleich es durchaus auch starke Befürworter der repräsentativen Demokratie gibt.

Freie Meinungsäußerung ist ein weiteres Thema, das Rüdiger Christ vorgibt. Und er macht es ganz konkret am Fall von Christa Lörcher fest. Die SPD-Politikerin war von ihrer Partei "abgestraft" worden, weil sie 2001 dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder die Stimme bei der Vertrauensfrage verweigerte, weil daran die Abstimmung über einen militärischen Einsatz im Afghanistan-Krieg gebunden war. Was ist also wichtiger – die Gewissensentscheidung oder der Fraktionszwang? Auch er habe manches Mal mit der Faust in der Tasche abgestimmt, berichtet der einstige SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Kirschner. Doch bei knappen Mehrheiten müsse man sich eben auf loyale Stimmen verlassen könne. Sonst funktioniere Politik nicht.

Was das Recht der freien Meinungsäußerung angeht, so ist für Tobias Plüger (Die Linke) ganz klar das Grundgesetz das Maß aller Dinge. Was gegen dessen Artikel nicht verstoße, dürfe auch ausgesprochen oder geschrieben werden.

Gegen später dürfen auch die Zuhörer Fragen stellen. Und da treibt einige um, warum sich die Kanzlerin Angela Merkel nicht ganz klar gegen die Nazi-Vergleiche von Recep Tayyip Erdogan positioniert. Eine zufriedenstellende Antwort bekommen die Fragesteller an diesem Abend nicht.

Die vielleicht interessanteste Frage stellt eine Schülerin ganz am Schluss der Veranstaltung: "Kann es sein, dass unser politisches System einfach veraltet ist und wir ein neues brauchen?" Und AfD-Mann Sänze gibt ihr recht: "Dazu sage ich eingeschränkt ›ja‹. Wir müssen unser System langfristig umbauen."