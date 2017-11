Oberndorf a. N. Lebenshilfe seit 45 Jahren engagiert

Oberndorf. Laufer erinnerte an die Aktivitäten des Vereines in den stolzen 45 Jahren ehrenamtlicher Arbeit zum Wohle geistig und körperlich behinderter Menschen in guter Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen der Lebenshilfe Schramberg und Rottweil.

Der Ortsverein Oberndorf sei schon viele Jahre Ausrichter des beliebten Fußballturniers unter Beteiligung einer Mannschaft der Lebenshilfe auf dem Fußballplatz des SC Lindenhof. Auch die jährliche Weihnachtsfeier im Wechsel mit dem Ortsverein Schramberg in der Kastellhalle in Waldmössingen würden, wie auch die Ausflüge und Ferienfreizeiten, vom Ortsverein zum Wohle der Schützlinge unterstützt.

Laufers Dank ging an die Mitglieder und Firmen, die den Ortsverein mit Spenden in seiner Arbeit unterstützten. Da sich die Vereinsstruktur dem Alter der Vorstände entsprechend ändere, so Laufer, sei zusammen mit den Ortsvereinen Schramberg und Rottweil ein Arbeitskreis gebildet worden, um eine Neuausrichtung vorzubereiten.