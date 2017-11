Oberndorf a. N. Laternen bringen Licht ins Dunkel

So nahm der Nachwuchs mit seinen Erzieherinnen an der Laternenaktion "Lichterkinder" des Kinderhilfswerks "World Vision" teil. Ziel des Projekts ist es, im Rahmen der traditionellen Laternenumzüge den Sinn und Zweck des Teilens in den Vordergrund zu stellen und mit Spendenaktionen Kindern in Not zu helfen – ganz nach dem Vorbild des Heiligen Martin.

Gemeinsam basteln, singen, beten sowie Spenden sammeln und dadurch Kindern in Indien eine Zukunft schenken – diesem Aktionsaufruf folgte man in Bochingen. Es wurden wunderschöne Laternen gebastelt, mit dem Bild eines Elefanten, der auf die Projekte verweist, die in Indien realisiert werden sollen.

Die Bochinger St.-Mauritius-Kirche war gut besucht mit Mamas, Papas, Großeltern und Geschwistern, als die Kinder des Kindergartens Einzug hielten. Empfangen wurden sie von Pfarrer Ramesch, der sich sehr freute, dass es gerade sein Heimatland ist, das im Mittelpunkt der diesjährigen Lichterkinder-Aktion steht. "Lichterkinder – leuchten wie Sterne am Himmelszelt; so wie St. Martin schenken sie Freude, in alle Herzen auf dieser Welt": So klang der Refrain aus den Kehlen der Kleinen, während die Erzieherinnen in den Strophen die Bilder beschrieben, die von der tiefen Kluft zwischen Arm und Reich erzählten.