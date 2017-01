Oberndorf a. N. Last verteilt sich auf viele Schultern

51 Kameraden in der Kernstadtwehr

In Sachen Drehleiter stehe man kurz vor dem Ausschreibungsverfahren, konnte der Kommandant berichten, bevor er den derzeitigen Personalstand der Kernstadtwehr bekannt gab. 51 Kameraden zählt die Abteilung derzeit. Dazu kommen 14 Kameraden der Alterswehr sowie 17 der Jugendfeuerwehr. Zu 113 Einsätzen sei die Wehr im vergangenen Jahr gerufen worden, davon zu drei Großbränden, bei denen Überlandhilfe geleistet wurde, so Suhr. Dazu kämen zahlreiche Bereitschaftsdienste und Feuerwachen.

Um dem immer größer werdenden Anforderungsprofil an die Feuerwehr gerecht zu werden, hätten die Kameraden zahlreiche Aus- und Fortbildungen auf Kreis- und Landesebene absolviert, führte er weiter aus. Suhr erinnerte an die vielen Veranstaltungen und Ereignisse des vergangenen Jahres und bedankte sich bei der Mannschaft sowie Stadtbrandmeister Flügge für die Unterstützung in seinem ersten Jahr als Abteilungskommandant.

Schriftführer Matthias Gaiser gab einen detaillierten Überblick über die Einsatzstunden, die sich im vergangenen Jahr auf 2238 belaufen hatten, die Mannschaftsstärke und den aktuellen Fahrzeugstand. Kassierer Helmut Mutschler konnte über einen einwandfreien Kassenstand berichten, und auch Christin Iseler hatte positive Nachrichten aus der Jugendabteilung.

Helmut Mutschler hört nach 30 Jahren auf

Bürgermeister Hermann Acker betonte in seiner Rede, dass der Stadtverwaltung bewusst sei, wie viel vorbildliche Arbeit die Mitglieder der Feuerwehr auch im vergangenen Jahr geleistet hätten. Um dies zu unterstreichen, habe die Verwaltung rund eine Million Euro in den Feuerwehretat dieses Jahres eingestellt.

Auch der Leiter des Polizeireviers Oberndorf, Ulrich Effenberger, bedankte sich bei der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit, während Stadtkommandant Dieter Flügge nochmals auf die Ausrückealarmordnung und die zu beschaffende Drehleiter einging. Dann sprach er der Mannschaft samt Führung seine Anerkennung für das Geleistete im vergangenen Jahr aus.

Ein besonderer Dank ging dieses Jahr an Helmut Mutschler, der nach 30 Jahren sein Amt als Kassierer niederlegte und seinem Nachfolger Hans-Jörg Rapp eine sauber geführte Kasse übergeben konnte.

Anlässlich der Hauptversammlung der Kernstadtwehr konnten Stadtbrandmeister Dieter Flügge und Abteilungskommandant Manuel Suhr folgende Beförderungen ausprechen:

Feuerwehrmann/-frau:

Manuel Zielesny, Harald Hütter, Simon Rohrer, Daniel Schkade, Tobias Wilhelmi, Fabian Riegraf und Lena Gühring

Oberfeuerwehrmann:

Robin Reichle

Oberlöschmeister:

Adelbert Gaiser

Stadtbrandmeister: Daniel Pineda und Manuel Suhr