Oberndorf a. N. "Lätzle" für neue Erdenbürger

Mit diesem Glückwunschschreiben wird auch ein Elternbrief des Landkreises Rottweil verteilt, in dem auf das Landesprogramm "Stärke" hingewiesen wird. Das Land fördert damit den Aufbau eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Netzes an qualitativ hochwertigen Familienfortbildungen und wirbt bei den Familien für die Teilnahme an diesen Angeboten.

Zusätzlich zu diesem Glückwunschschreiben erhalten die glücklichen Eltern in Zukunft noch ein kleines Geschenk der Stadtverwaltung. Die Mitarbeiterinnen des Meldeamtes packen in jeden Brief ein Umhängetuch für Babys beim Essen, besser bekannt als "Lätzle". Dieses gelbe "Lätzle" ist mit dem Stadtlogo versehen und soll gute Dienste bei der ersten Aufnahme fester Nahrung der kleinen Wonneproppen leisten.