Oberndorf a. N. Kunterbunte Wände wirken wie ein Befreiungsschlag

Oberndorf. Schon im Eingangsbereich des Gebäudes B an der Realschule riecht man die frische Farbe. Lachen und Musik tönen aus dem zweiten Stock. Oben begegnen einem immer wieder Schüler mit "Kriegsbemalung" im Gesicht, konzentriertem Blick und Pinsel sowie Farbeimern in den Händen. Nachdem das städtische Bauamt das Projekt im Mai beinahe vereitelt hätte, war die Freude bei den Schülern umso größer, als die Klassenzimmerrenovierung endlich in Angriff genommen werden konnte.