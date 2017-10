Oberndorf a. N. Kunterbunt und regional

Jetzt erwartet die Besucher also am Sonntag, 15. Oktober, ein buntes Fest im Städtle – rund um den goldenen Herbst, heißt es in einer Mitteilung. So bunt wie die Natur präsentieren wollen sich die Geschäfte und Händler von 13 bis 18 Uhr in der Ober- und Talstadt präsentieren. Überdimensionale "Strohballen-Pärchen", die von der Landjugend erstellt wurden, kündigen diese Veranstaltung schon aus der Ferne an.

Eine kleine Oldtimer-Ausstellung mit Motorrädern, Traktoren und Cabrios wird entlang der Hauptstraße in der Oberstadt zu sehen sein.

Dazu gibt es allerhand Programmpunkte für Jung und Alt. Unter anderem will auch die Stadtjugendpflege mit ihrer Spielstraße für Unterhaltung bei den jungen Gästen sorgen.